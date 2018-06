Applen kartat kaatui, käyttäjillä ongelmia navigoinnissa

Raportit kertovat , että Applen karttapalvelussa on tällä hetkellä ongelmia. Tietojen mukaan Apple Maps -karttapalvelu on kaikkien käyttäjien saavuttamattomissa, joten esimerkiksi iPhone-navigointi ei onnistu.Kaatuminen tapahtui aiemmin tänään ja on palvelu on ollut alhaalla muutaman tunnin ajan. Applen puhelinten lisäksi palvelu ei toimi edes Apple Watchilla tai CarPlayn avulla.Yhtiö itse on vahvistanut ongelmat ja kertoo, että sen tietojen mukaan ongelmia on kaikilla käyttäjillä. Ongelmia löytyy niin navigoinnista kuin kartan hausta, jolla ei löydy sovelluksessa tuloksia.Applen palveluiden tilasivu kertoo myös keltaisella, että Apple Mapsin navigoinnissa ja haussa on ongelmia.Apple luonnollisesti tutkii asiaa ja pyrkii korjaamaan ongelman pikimmiten.Toimiiko sinun Apple Maps?