Asus julkaisi kaikessa hiljaisuudessa uuden virtuaalitodellisuuspuhelimen

Asus on julkaissut Taiwanissa uuden laitteen, joka kantaa nimeä ZenFone Ares. Kyseessä on edellisvuoden ZenFone-malliston erikoisuuden, ZenFone AR:n, seuraaja. Ilman pressejä julkaistu ZenFone Ares on siis lähtökohtaisesti luotu lisättyä todellisuutta (AR, Augmented Reality) sekä virtuaalitodellisuutta silmällä pitäen. Rauta on pitkälti tuttua edeltäjästä, joten tarjolla on ainakin osittain pari vuotta vanhaa tekniikkaa.Näyttö on edelleen 5,7 tuuman Super AMOLED -paneeli, joka tarjoaa 16:9-kuvasuhteen sekä QHD-resoluution (1440x2560), joten ei häviä nykylaitteille. Erikoisesti suoritin on kuitenkin edelleen pari vuotta vanha Snapdragon 821, joka löytyi jo 2016 lopulla julkaistuista OnePlus 3T:stä ja alkuperäisestä Google Pixelistä.Jos järjestelmäpiiri on hieman vanha niin RAM-muistia on mukavasti 8 gigatavua ja UFS 2.0 -tallennustilaa myös kivasti 128 gigatavua. Kamera on edeltäjästä tuttu yhdellä 23 megapikselin sensorilla varustettu kuvain ja tukee mm. liikkeentunnistusta. Tuki löytyy myös Googlen Androidille luotua ARCore-teknologiaa.Android-versio on myös pari vuotta vanha eli Android 7.0 Nougat.Tässä vaiheessa ei ole tietoa onko laite saapumassa Euroopassa myyntiin lainkaan. Taiwanissa hintaa on 9999 paikallista dollaria eli n. 285 euroa.