Nokian huhuttu X5 sai sertifikaatin

Nokialta, tai pikemminkin Nokia-älypuhelimia valmistavalta HMD Globalilta, odotetaan uutta edullisemman keskihintaluokan Android-laitetta, jonka arveltuna nimenä on nähty niin Nokia 5.1 kuin Nokia X5:kin.Nyt kiinalaisviranomaiset ovat käsitelleet laitetta, joka kantaa mallinimeä TA-1109, ja kyseiselle laitteelle on annettu myös Bluetooth-sertifikaatti myyntiin saapumista varten.Laitteesta ei kerrota juurikaan meitä kiinnostavia tietoja, mutta jotain pientä viranomaisten dokumenteista paljastuu. Laitteessa on ainakin Bluetooth 4.2 -tuki sekä taiwanilaisen MediaTekin piiri, kertovat NokiaPowerUserin käsiin saamat tiedot.Aiempien huhujen mukaan puolestaan tulossa olisi laite, johon Nokia olisi istuttanut juurikin MediaTekin piirin. Yleensä paremmin varustellut Android-laitteet luottavat Qualcommin Snapdragon-piireihin, ja toistaiseksi MediaTek ei ole onnistunut lyömään läpi korkeamman hintaluokan laitteissa.Kyseessä on siis todennäköisesti keskihintaluokan laite, josta kertoo myös huhuttu nimi Nokia 5.1 Plus tai Nokia X5. Nokia X6 (kuvassa) ei kuitenkaan ole mitenkään huonosti varusteltu laite, joten X5 on varmasti varsin kilpailukykyinen sekin.Myös X6:stä on vuotanut uusia versioita, joten HMD Global on tuomassa tällä hetkellä vain Kiinassa myytävän laitteen laajemmin myyntiin, toivottavasti myös Suomeen.