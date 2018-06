OnePlus 6 saa korjauksen tietoturvaongelmaan

OnePlus on vahvistanut, että se työstää korjausta uutuuspuhelimensa käynnistyksenlataajalle (bootloader). Tietoturvaa heikentävä ongelma paljastui viime viikolla ja päivitystä voidaan odottaa pikimmiten.Bootloader-ongelma mahdollistaa järjestelmän muuntamisen käynnistyksen yhteydessä, vaikka laitetta ja sen käynnistyksenlataajaa ei olisi avattu sitä varten. OnePlus onkin korjannut ongelman uudessa OxygenOS 5.1.7 -versiossa, kertoo MobileSyrup Päivityksessä tuodaan samalla myös kiinalaisvalmistajan ykköslaitteeseen korjattu Älä häiritse -moodin (Do Not Disturb) sekä muutamia muita pienempiä bugikorjauksia ja parannuksia.Päivitys on lähtenyt jo jakeluun, joten sen pitäisi saapua OnePlus 6 -laitteisiin aivan näinä päivinä. Päivitys kuitenkin saapunee portaittain, joten sen saapuminen saattaa riippua jonkin verran maasta ja operaattorista.