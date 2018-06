DNA:n paljastus: Xiaomin puhelimet saapuvat myyntiin

Keskiviikkona 20.6. yksi maailman suurimmista matkapuhelinmerkeistä saapuu vihdoin tänne. 😍 Seuraa meitä ja ole valmiina, jotta saat omasi ennen muita! pic.twitter.com/YyTAI51CkX -- DNA (@DNA_fi) June 17, 2018





DNA on julkaissut Twitterissä viestin, jossa se kiusoittelee kolmen päivän päästä tehtävällä paljastuksella. Operaattori tuo yhden maailman suurimman älypuhelinvalmistajan laitteita omiin valikoimiinsa.Viestin kuvasta tarkkaavaisimmille paljastuu, että kyseessä on kiinalaisvalmistaja Xiaomi. Samsungin, Applen ja Huawein jälkeen maailman neljänneksi suurin älypuhelinvalmistaja ei ole aiemmin tuonut laitteitaan Suomen operaattorien myyntiin, mutta osa jälleenmyyjistä on niitä jo aiemmin myynytValitettavasti myytäväksi tulevista laitteista ei kerrota vielä kuvaa enempää. Kuvan kaksi puhelinta ovat mahdollisesti – tai jopa todennäköisesti – Xiaomi Mi Mix 2S (alla kuvissa vasemmalla) sekä Xiaomi Redmi 6 (kuvissa oikealla). Ainakin ensimmäinen on helppo tunnistaa alanurkassa olevasta selfie-kamerasta.Nähtäväksi jää tuoko DNA Suomeen lisäksi Xiaomin kenties tämän vuoden tärkeimmän laitteen eli Xiaomi Mi 8:n, joka muistuttaa kovasti iPhone X:ää.