Kiinalaisvalmistajan puhelimesta puuttuu lovi – ja liki kaikki muutkin reunukset

Älypuhelimet ovat nyt viimeisen parin vuoden aikana pyrkineet eroon viimeisistäkin näytön reunuksista. Applen iPhone X toi mm. Essential Phonen tavoin näytön ylälaitaan loven, mutta muuten reunukset olivat jo melko vähissä.Nyt kiinalaisvalmistaja Oppo on tuomassa markkinoille laitetta, joka poistaa niin loven kuin perinteiset reunukset liki kokonaan. Oppo Find X on huhuttu myös Euroopassa myyntiin, jota Oppo ei ole perinteisesti tehnyt.Twitterissä Ben Geskin arvioi kuvasta, tai kenties sisäpiirilähteistä johtuen, että näytön suhde koko etupaneeliin on peräti 93,8 prosenttia. Oppon omassa promossa se onkin jo vahvistanut, että suhdeluku oli yli 90 prosenttia, mutta sen tarkempaa virallista tietoa ei vielä ole.Etukameraan käytetään todennäköisesti toisen kiinalaisvalmistajan käyttämää temppua. Vivon Nex S on sisällyttänyt kameran puhelimen sisälle, josta se nousee esiin tarvittaessa. Edes Nex S ei silti pääse 93,8 prosenttiin vaan jää noin 91,24 prosenttiin.Toki Oppon suhdeluku voi hyvinkin olla pienempi, erityisesti jos Geskin on perustanut luvun kuville, sillä pressikuvissa joskus huijataan hieman.