Ison maailman logistiikka toimii pääosin kuin rasvattu, mutta silloin tällöin varastoihin unohtuu kontteja tai niiden tarkka sisältöä ei voida päätellä kirjanpidosta. Jonkinlainen lapsus näyttää käyneen eteläkorealaisen SK Telinkin päässä, sillä operaattori aikoo palauttaa iPhone 3GS:n myyntiin Taustalla on juuri varastosta yllättäin löytyneet iPhone 3GS -puhelimet, jotka ovat maanneet ilmeisesti useita vuosia varastossa kenenkään tietämättä. Pakasta vedettyjä 3GS-malleja aiotaan myydä 44 000 wonin kappalehintaan eli noin 35 eurolla. Sen verran SK Telinkin pitää kajota puhelimiin, että se testaa puhelimien akun kunnon ennen myyntiä.Ostajan kannattaa huomioida, että iPhone 3GS käyttää nykyistä suurempaa SIM-korttia ja lisäksi ohjelmistotuki on päättynyt. Puhelimella ei siis pysty tekemään kaikkia nykyaikaisia hienouksia, mutta kivaksi muistoesineeksi se soveltuu kyllä.iPhone 3GS sisältää kolmen megapikselin automaattitarkenteisen kameran ja kopioi-liitä-työkalun. Huomionarvoista on sekin, että 3GS:n ulkokuoret ovat muovia. Sittemmin Apple on suosinut esimerkiksi alumiinia ja lasia.