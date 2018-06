Seuraavien iPhonien modeemien tuotanto käy jo täyttä häkää

modeemiliiketoimintaa luotsaavakertoo Nikkei Asia Review'lle , että uuden sukupolven XMM 7560 -modeemi on astunut massatuotantovaiheeseen. Näin ollen se olisi valmis Applen tulevan syksyn älypuhelinjulkistuksia varten.XMM 7560 on Intelin matkapuhelinliiketoiminnan näkökulmasta ensiarvoisen tärkeä tuote, sillä se on yhtiön ensimmäinen piiri, joka tukee sekä GSM- että CDMA-verkkoja. Matkapuhelinvalmistajien ei tarvitse siis kehittää esimerkiksi AT&T:lle ja Verizonen verkoille omia versioita, vaan piirin ansiosta sama puhelin tukee eri matkapuhelinverkkoteknologioita.Apple on käyttänyt iPhonen GSM-malleissa Intelin modeemeja, mutta CDMA:ta tukevissa malleissa se on joutunut edelleen tukeutumaan Qualcommin kehittämiin modeemeihin. Tulevaisuudessa Apple voi kuitenkin valita modeemitoimittajansa vapaammin, mikä voi käytännössä tarkoittaa Qualcommin tilausten loppumista. Apple ja Qualcomm nimittäin riitelevät oikeudessa lisenssimaksujen takia.Intel myönsi Nikkei Asia Review'lle, että yhtiö on ollut jälkijunassa matkapuhelintekniikoiden suhteen, mutta 5G:n osalta näin ei tule käymään. Uuteen aikakauteen Intel rynnii ensi vuonna markkinoille tulevalla XMM 8060:llä, joka saattaa löytää tiensä myös kannettaviin tietokoneisiin.