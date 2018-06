PUBG Mobile sai ison päivityksen

Yksi tämän hetken suosituimmista mobiilipeleistä, PUBG Mobile, on päivittynyt tänään. Battle Royale -peligenren suosituimpiin kuuluva peli on saanut uusia pelimoodeja, päivityksiä grafiikoihin ja uuden Royale Pass -saavutukset.



Pelin uusi versio on päivityksen myötä 0.60, joka kertoo jo itsessään suuresta päivityksestä. Kokonumeron lisäksi peli saa nyt Royale Pass -saavutukset, joka on käytännössä uusi tapa ottaa osaa tehtäviin, nousta tasoja ja siten saada myös pelin sisäisiä palkintoja.

Royale Pass sisältää sekä ilmaisen että pelivaluutalla toimivat tehtävät ja tasot. Tasoista saatavilla Royale Pass -pisteillä voi lisäksi ostaa harvinaisempia asuja ja muuta herkkua.



Päivitys ei kuitenkaan missään nimessä jäänyt Royale Passiin, vaan mukana on myös muun muassa FPP-moodi (first person perspective), joka on tunnettu PC-puolelta. Arcade-moodia on lisäksi uudistettu ja tarjolla on nyt 8 minuutin pikamatsi (Quick Match), 15 minuutin tarkkuuskivääritreeni (Sniper Training) sekä intensiivinen Mini-Zone.



Itse pelissä pistoolit saivat nyt oman paikkansa, joten ne eivät vie tilaa paremmilta aseilta. Pienemmistä uudistuksista mainittakoon lähitaisteluaseiden kyky tuhota renkaita sekä aseiden ja lentokoneen uudenlaiset viimeistelyt.



Peliin on tuotu uusia hahmoja, uudet emotet, lisää tavaroita kauppaan, jonka lisäksi tavaroita voi myös lahjoittaa.



Yksi halutuimmista ominaisuuksista on varmasti Armory. Armory-osiossa pelaajat pääsevät nyt tarkastelemaan aseita ja niiden ominaisuuksia, joka on aiemmin puuttunut mobiiliversiosta.