Google julkaisi Podcasts-sovelluksen Androidille

on julkaissut Androidille-sovelluksen, jolla voi kuunnella lempikeskusteluohjelmia tai radiolähetysten tallenteita kun itselle parhaiten sopii. Podcasteja on voinut tähänkin asti kuunnella Google Play Musicin kautta, mutta ilmeisesti kuuntelijakunta ei ole oikein löytänyt sovelluksen pariin.Google Podcasts muistaa mihin kohtaan jäit kuuntelua, jolloin voit jatkaa toisella laitteella samasta kohtaa. Sovellus tukee älypuhelimien lisäksi myös Google Home -älykaiutinta.Sovellus sisältää kaikki perustoiminnot, kuten haun, mahdollisuuden ladata podcasteja sekä toistaa niitä (myös Googlen hakusovelluksen kautta). Ohjelma sisältää myös Googlen suositusalgoritmin, joka hakee sinun kuuntelutottumuksiin sopivaa sisältöä ja ehdottaa uusia ohjelmia. Myöhemmin on luvassa Googlen tekoälyosaamiseen perustuvia hienouksia, kuten automaattinen tekstitys.Google Podcastsin valikoimiin kuuluu yli kaksi miljoonaa jaksoa. Sovelluksen voi ladata Google Playstä