Instagram haastaa YouTuben -- Julkaisi IGTV-sovelluksen

Facebook on lähtenyt todenteolla haastamaan YouTubea ja tähtää uudeksi nettivideokuninkaaksi. Facebook on itsessäänkin jo suosittu julkaisukanava kaikenlaisille hauskoille videoklipeille, mutta niin on myös Instagramikin.Teinifiltterikuvien jakopalvelusta on tullut nopeassa tahdissa yksi verkon suosituimmista sosiaalisista medioista ja videotuottajien suosima julkaisualusta. Instagramilla on nykyään yli miljardi aktiivista käyttäjää, vielä viime syksynä Instagramia käytti 800 miljoonaa käyttäjää.Instagram panostaa lisää juuri videoon julkaisemalla uuden sovelluksen, IGTV:n. Kyseessä on jopa tunnin mittaisille videoille tarkoitettu julkaisualusta, kun taas Instagramissa tyydytään edelleen minuutin mittaisiin klippeihin. IGTV:hen pääsee käsiksi myös Instagram-sovelluksen sisältä nappia painamalla.Palvelun suosion varmistamiseksi IGTV:ssä ei ole lainkaan mainoksia, mutta Instagramin toimitusjohtaja vihjaa, ettei mainoksettomuus ole pysyvä olotila.IGTV tulee maailmanlaajuiseen jakeluun tulevien viikkojen aikana -- sikäli kun se ei vielä ole saatavilla. Sovellus on ladattavissa Androidille ja iOS:lle