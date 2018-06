Tietoja Galaxy S10:stä tihkuu – Tämä ominaisuus on katoamassa

Iirisskannaus saattaa poistua tulevaisuudessa Samsungin huippupuhelimista, kertoo korealainen The Bell -verkkojulkaisu . Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan Samsung aikoisi nimittäin korvata iirisskannauksen 3D-kasvojentunnistuksella ja puhelimen näyttöön integroidulla sormenjälkiluvulla.Samsungin nykyisissä älypuhelimissa hyödynnetään jo kolmea tunnistustekniikkaa: iirisskannausta, kasvojentunnistusta ja sormenjälkilukua. Ensinnä mainitut on siinä mielessä hankala, että niiden toimintaan vaikuttavat olennaisesti ympäristön valaistusolosuhteet sekä päälle puetut silmä- ja aurinkolasit. Sormenjälkilukijaan nämä seikat eivät vaikuta, mutta kookkaiden näyttöjen takia Samsung on joutunut siirtämään lukijan puhelimen takapuolelle.Näyttöön integroitu sormenjälkilukija parantaisi tilannetta jälleen, kun tekniikka saataisiin tuotua jälleen etupuolelle. Samsung näyttäisi myös ottavan mallia Applesta, joka lisäsi jo viime vuonna iPhone X:ään Face ID:nä tunnetun 3D-kasvojentunnistuksen. Samankaltainen teknologia on ilmeisesti tulossa myös Galaxy S10:een, mikäli The Bellin tiedot pitävät paikkansa.Ilmeisesti Galaxy S10:n sormenjälkiluku ja 3D-kasvojentunnistus ovat yhdessä jo tarpeeksi kattava paletti tunnistautumiseen, kun iirisskannausta ei aiota enää Galaxy S10:een lisätä.