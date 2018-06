Uusi piiri löytyy Huawein lapsille suunnatuista älykelloista

Qualcomm on julkistanut tietoja uudesta järjestelmäpiiristä, joka on suunnattu älykelloihin. Erityisesti lapsille tarkoitettuihin älykelloihin suunniteltu Snapdragon Wear 2500 löytyy todennäköisesti loppuvuodesta Huawein laitteista.



Järjestelmäpiiri on suunniteltu edellisen nyt jo yli kaksi vuotta vanhan Snapdragon Wear 2100 -piirin perustalle. Kyseistä 2100-piiriä on nähty yli 10 eri valmistajalta, mutta uusi piiri nostaa ominaisuudet 4G-tasolle.

4G-yhteyksien lisäksi uusi alusta tarjoaa pidemmän akkukeston, integroidut sensorit, vähävirtaisen paikannuksen sekä lapsille optimoidun version Androidista.



Lapsille tarkoitetun piirin lisäksi Qualcommilta on tulossa myös uusia aikuisten käyttöön tarkoitettuja älykellopiirejä. Ehkäpä näistä Wear OS -älykellot, ja muutkin alustat, saavat lisää potkua.



Qualcomm on kertonut yhteistyöstä Huawein kanssa, joka kehittää jo älykelloja, joilla lapset voivat pitää yhteyttä vanhempiinsa ja saavat muuta hyötyä ja hupia. Ensimmäisiä laitteita voidaan odottaa kauppoihin vielä tämän vuoden puolella.