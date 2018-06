Historiallinen sovinto – Apple ja Samsung luopuivat patenttiriidasta

Vuonna 2011javälillä alkoi raivoisa taistelu siitä, kopioiko korealaisyhtiö Galaxy-älypuhelimillaan iPhonea vaiko ei. Patenttiriita on pyörinyt Yhdysvaltojen oikeussaleissa seitsemän vuoden ajan, mutta nyt kansi voidaan laittaa kiinni tämän asian suhteen Kiistaa hoitanut tuomari Lucy Koh on nimittäin saanut Applelta ja Samsungilta tiedon, että yhtiöt ovat päässeet itse sopuun. Alkuvaiheessa yhtiöt riitelivät siitä, onko Samsung ylipäänsä kopioinut iPhonea omissa tuotteissaan. Oikeudessa päädyttiin lopulta siihen, että Samsung on loukannut Applen patentteja ja määräsi maksettavaksi miljardin dollarin korvaukset.Tämän jälkeen alkoi kiista korvausten suuruuden laskentaperusteista. Tuoreimmassa oikeuden päätöksessä summa oli laskenut 539 miljoonaan dollariin. Apple ja Samsung eivät kertoneet millaisella summalla asia lopulta soviteltiin.Julkisuuteen annetussa kommentissa Apple toteaa kuitenkin, ettei koko jutussa ollut missään kohtaa kyse rahasta. Apple halusi itselleen ja työntekijöilleen ennemminkin oikeutta.Applella on käynnissä vielä yksi isompi oikeusjuttu Qualcommin kanssa. Vuoden 2017 tammikuusta alkaen yhtiöt ovat riidelleet siitä, onko Qualcommin harjoittama lisenssipolitiikka laillinen.