Snapchat tuomassa alustalleen pelejä

Uuden sukupolven viestisovelluksista yksi viimevuosien innovatiivisimmista on multimedia yhtiö Snapin nimeä kantava Snapchat. Nyt tiedot kertovat, että Snapchatin uusin innovaatio on pelit.Noin kuuden vuoden ikäinen Snapchat tuli tunnetuksi erityisesti tuhoutuvista viesteistään, mutta sittemmin erikoisia kokeiluja on tehty yhtiössä muun muassa älylasien kanssa. Uusin kokeiluluontoinen ominaisuus Snapchatissä on pelattavat elementit ja niitä tuodaan huhujen mukaan jatkossa alustalle entistä monipuolisemmin. The Informationin tiedot kertovat, että yhtiö valmistelee pelialustan julkaisua kuvasovellukseen, ja sitä varten on jo värvätty pelikehittäjiä.Aiemmin kokeillut peliominaisuuksissa ovat olleet filtereihin liittyviä peliominaisuuksia, mutta viimeaikaiset investoinnit kertovat merkittävästi suuremmista tavoitteista pelaamisen suhteen.Snapchat kilpailee tietysti mm. Facebookin ja sen viestimien kanssa. Facebook on tunnetusti ollut myös erittäin kiinnostunut pelaamisesta vuosien saatossa, ja hiljattain on kertonut suunnitelmia Messenger-pelien suhteen.