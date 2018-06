Apple yrittää rikkoa Samsungin monopolia – Tilaa OLED-näyttöjä kilpailijalta

Tulevana syksynäodotetaan esittelevän seuraajan:lle. Uudessa puhelimessa tulee takuuvarmasti olemaan iso OLED-näyttö, mutta tällä kertaa näyttöpaneelin toimittajia saattaa olla kaksi kappaletta.Nykyisen iPhone X:n näytöt ovat peräisin Samsungin tehtailta, mutta Bloombergin lähteiden mukaan LG on myös tänä vuonna saamassa OLED-paneelitilauksia. LG:n paneelit on uutistoimiston kirjoituksen mukaan tarkoitettu nimenomaisesti iPhoneihin, eikä Apple Watchiin. Alkuvaiheessa tilauksen koko on melko pieni, vain 2–4 miljoonaa paneelia.Applen komponenttitilaukset uusiin puhelimiin on tyypillisesti lähempänä 100 miljoonaa kappaletta. Myyhän Apple pelkästään loka-joulukuussa noin 70 miljoonaa iPhonea. LG:n tilauksia tullaan todennäköisesti kasvattamaan hiljalleen, jotta Apple saisi Samsungin rinnalle varteenotettavan kilpailijan. Samalla Samsung joutuisi tinkimään omista katteistaan, jotka ovat voineet olla OLED-monopolin ansiosta erittäin pulskat.