Pokemon Gon teknologia avataan muiden kehittäjien käyttöön

-pelillä kuuluisuuteen noussut aikoo avata muiden pelikehittäjien käyttöön Pokemon Gon taustalla olevan Real World Platform -konenäköalustan.Nianticin itse kehittämä Real World Platform -teknologiaa käytetään käytännössä kameran tuottaman kuvan analysointiin. Alusta selvittää millaisia kohteita pelaajan edessä on, missä ne tarkalleen ottaen on ja mitkä niiden mitat ovat. Tämän jälkeen alusta voi upottaa digitaalista sisältöä todelliseen ympäristöön – ideaalisessa tilanteessa lisätty sisältö uppoutuu ympäristöön erehdyttävän hyvin.Parantaakseen Real World Platform -teknologiaa, Niantic on ostanut tänä vuonna laajennetun todellisuuden kokemuksiin erikoistuneen Escher Realityn sekä tekoäly- ja koneoppimisteknologiaa kehittävän Matrix Millin. Yritysostojen kautta Niantic kykenee paremmin määrittämään milloin jokin todellisen ympäristön kohde peittää digitaalista sisältöä. Alla olevalla videolla esitellään uutta tekniikkaa. Escher Realityn osaamisen kautta Niantic on vuorostaan kehittänyt uudenlaista AR-moninpelikokemusta, josta löytyy myös esittelyvideo jutun lopusta.Nianticin tavoitteena on, siitä tulisialusta AR-pelien kehittämiseen. Ilmaiseksi Niantic ei teknologiaansa luonnollisestikaan anna, vaan pelikehittäjät joutunevat maksamaan käyttöperusteisia lisenssimaksuja teknologiasta. Niantic ei ole vielä kertonut lisenssiehtojen yksityiskohtia.