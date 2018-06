Samsung esitteli uuden sukupolven ISOCELL Plus -kamerasensorin

Samsung on julkistanut uudet kamerasensorit, jotka jatkavat yhtiön ISOCELL-brändättyjen kameroiden linjastoa. ISOCELL-kamerat tarjoavat Samsungin mukaan perinteisiä kennoja paremman suorituskyvyn erityisesti vähäisessä valossa.Uusi ISOCELL Plus -sensori tarjoaa entistäkin paremman valoherkkyyden, jonka myötä se soveltuu erityisen hyvin pimeisiin olosuhteisiin. Samsung kertoo, että valoherkkyys on parantunut edellisestä sukupolvesta 15 prosentilla.Ensimmäisen sukupolven ISOCELL-kennoissa pikselit oli erotettu toisistaan, joka tarkoittaa ettei valo pääse vuotamaan pikseliltä toiselle. Näin ollen kameran tarjoama reaalitarkkuus parantui.Samainen konsepti on edelleen käytössä ISOCELL Plus -sensoreissa, mutta sitä on parannettu entisestään. Pikselien reunamateriaali on uutta ja ohjaa valoa paremmin vastaanottimen oikeaan pikseliin.Aiemmin seinämateriaalina on käytetty metallia, joka on nyt vaihdettu "uuteen innovatiiviseen materiaaliin". Sen myötä seinämät eivät enää absorboi ja heijasta pikseleitä yhtä paljoa.ISOCELL Plus -sensoreiden pikselikoko on saatu painettua jopa alle 0,8 µm, joka tarkoittaa, että korkean megapikseliluvun kennoja saadaan pieneen tilaan. Samaan aikaan kuitenkin saadaan ylläpidettyä hyvää väritarkkuutta ja suorituskykyä.