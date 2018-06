Spotify uudistaa Android-sovellusta: Kauan toivottu parannus soittolistoihin

Spotify on päättänyt vihdoin korjata yhden merkittävän ongelman Android-sovelluksensa soittolistoista. Kyseessä on yhtiön foorumeilla jo yli neljä vuotta sitten toivottu kappaleiden järjestyksen muuttaminen. Android Central on bongannut, että Spotify on vastannut 2014 julkaistuun viestiin toissapäivänä kertomalla, että kyseinen ominaisuus tullaan lisäämään tulevassa päivityksessä.Viestin mukaan ominaisuus tuodaan alkuun pienelle joukolle käyttäjiä testimielessä seuraavan päivityksen yhteydessä. Valitettavasti päiväystä tulevalle päivitykselle ei anneta.Tällä hetkellä Android-sovelluksessa soittolistan kappaleiden järjestystä ei voi muokata ilman kappaleiden poistamista ja uudelleen lisäämistä. Ominaisuus kuitenkin löytyy iOS-versiosta sekä työpöytäsovelluksesta.Spotify lupaa lisätietoja lähempänä päivitystä, kun on tarjolla lisää uutisia.