YouTube-tähti paljasti: OnePlus tuo markkinoille uuden version OnePlus 6:sta

Oh hey what do we have here 👀 @OnePlus pic.twitter.com/A3eknmAEA8 -- Marques Brownlee (@MKBHD) June 29, 2018



OnePlus 6 on ollut nyt myynnissä hieman toista kuukautta, mutta uudet tiedot paljastavat, että yhtiö on tuomassa jo uutta väriä laitteeseen.YouTuben yksi teknologiatähdistä, Marques Brownlee eli tuttavallisemmin MKBHD, on paljastanut Twitterissään, että OnePlus on tuomassa markkinoille punaisen version uutuuspuhelimesta.Oheisessa kuvassa mattamustan OnePlus 6:n alta paljastuu punainen versio samaisesta laitteesta, joka on ilmeisesti lähetetty punamustasta teemasta pitävälle MKBHD:lle etuajassa. Todennäköisesti julkaisukaan ei siis ole enää kaukana.Tällä hetkellä OnePlus 6 -älypuhelinta saa ainoastaan valkoisena ja mustana. Jälkimmäisestä värivaihtoehdosta on tosin sekä kiiltävä että matta versio.Melkoisen todennäköistä on ettei mitään uutta tekniikan osalta laitteessa ole, vaan se on joko 6 tai 8 gigatavun muistilla varustettu OnePlus 6, jossa on uusittu vain lasisen takakannen ja metallirungon väritys.