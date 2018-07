Seuraavan iPhonen testitulokset vuotivat jo – Tällaista on luvassa

Uuden sukupolvenjulkistukseen on enää pari kuukautta aikaa, joten laitteiden kokoonpano lienee jo täydessä käynnissä tai vähintään käynnistymässä. Se tarkoittaa yleensä sitä, että erilaisia vuotoja tulevista puhelimista alkaa ilmestyä verkon syövereihin.Tällä kertaa Apple-fanien ihmeteltäväksi on ilmestynyt Geekbenchin testitulokset, jotka päällisin puolin näyttäisivät kohtuullisilta viime vuonna julkaistuun iPhone X:ään verrattuna. Uusi A12-järjestelmäpiiri lyö tauluun 4673 ja 10 912 pisteen tulokset (yhden ja usean ytimen testitulokset), kun iPhone X:n vastaavat pisteet ovat 4200 ja 10 100 pistettä.Mikäli Geekbenchin tulossivu on aito, niin sen perusteella A12:n maksimikellotaajuus on 2,49 gigahertsiä ja käyttömuistia on saatavilla neljän gigatavun edestä.Myöhemmin saataneen lisätietoa tulevan iPhonen graafisesta suorituskyvystä, kunhan GFXBench-testi saadaan ajettua uusilla iPhoneilla. Apple kehittää nykyisin itse mobiililaitteiden grafiikkaprosessorin, joten ulkopuolisten yritysten tuotekehitys ei enää auta hahmottamaan millaisia parannuksia on luvassa.