Nämä olivat kesäkuun myydyimmät puhelimet Suomessa

näyttää iskeneen suomalaisiin kuin sata salamaa, sillä puhelin on ollut jatkuvasti Elisan myydyin puhelin (henkilöasiakkaat) ja merkin tultua Telian valikoimiin tänä keväänä, on OnePlus 6 pysytellyt senkin listan kärjessä.OnePlussan hinnoittelut ja puhelimien tekniset ominaisuudet vetoavat siinä määrin kuluttajiin, että OnePlussan laitteet jaksavat pysytellä Elisallakin kuukaudesta toiseen listakärjessä. Kesäkuussa Elisan myydyin puhelin yritysasiakkaiden keskuudessa oli iPhone 8 , mutta OnePlus 6 oli heti toisena.Telialla OnePlus 6 oli henkilöasiakaslistan myydyin ja seuraavilla sijoilla olivat iPhone 8 sekä Galaxy S9.Heinäkuu on suosittu kesälomakuukausi, jolloin pohditaan usein myös koululaisten laitetarpeita. Odotettavissa siis on, että heinäkuun myydyimpien listalla nähdään paljon edullisia älypuhelimia.