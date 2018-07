Näin älypuhelimen käyttö on muuttunut 10 vuodessa

mobiililaitteille tarkoitettu-sovelluskauppa täyttää pyöreät 10 vuotta heinäkuun 10. päivänä. Ihmisten tapa käyttää verkkoa ja digitaalista sisältöä on muuttunut täysin viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä näkyy myös App Storen tilastoissa.Mobiilisovellukset ovat syrjäyttäneet puhtaiden verkkosivujen ja -palveluiden asemaa. Nettiselainten tilalle on tullut sovelluskauppa, josta voi ladata laitteelle suunniteltuja sovelluksia, jotka kykenevät hyödyntämään laitteen tekniikkaa paljon laaja-alaisemmin kuin web-sovellukset. Esimerkiksi videoita katsellaan ja Facebookia selataan useimmin mobiilissa kuin PC:llä, mikä tarkoittaa sitä, että palveluita käytetään sovelluksella eikä selaimen kautta.App Storen sovelluslatauksia analysoiva App Annie on koostanut top 10 -listan vuosilta 2010 ja 2018, jotka ilmentävät aikakauden suosituimpia sovelluksia. Tottumukset, tekniikka ja käyttäjäkunta ovat muuttuneet radikaalisti: Vuonna 2010 suosiossa olivat navigointi- ja tiedostonhallintasovellukset, kun taas vuonna 2018 alaa hallitsevat video- ja musiikkisovellukset. Huomattava ero on myös siinä, että vuonna 2018 kiinalaiset sovellukset ovat lähes vallanneet top 10 -listan.Listoissa ei ole mukana mobiilipelejä.