Tinderiin uusi ominaisuus – Lirkutteluvideot saapuvat palveluun

Deittipalveluuudistaa parinmuodostusprosessia lisäämälla palveluun tuen Loop-videopätkille. Aiemmin Tinder on esitellyt vain käyttäjien kuvia, mutta nyt profiileihin voi lisätä myös kahden sekunnin mittaisia videoita Loops-videot on tarkoitettu snapchattimäisiksi medioiksi, jotka on taltioitu ohi kiitävistä hetkistä, eikä niitä ole tarkoitus jäädä tuijottamaan tai ihmettelemään useaksi minuutiksi. Ensivaikutelma ja nopeat siirtymät henkilöstä toiseen ovat olleet Tinderin juttu alusta lähtien.Lirkutteluvideoita ei kuvata Tinderin sisällä, vaan ajatuksena on vain tuoda valmiiksi kuvattu video sovellukseen ja ladata se profiiliin.Ominaisuutta testattiin aluksi Kanadassa ja Ruotsissa. Nyt se on saatavilla kaikille Tinderin iOS-käyttäjille.