Samsung parantaa juoksuaan – Voitto kasvoi vaikka bisnes pieneni

on julkaissut toista vuosineljännestä koskevan ennusteensa. Korealaisen konglomeraatin arvion mukaan yhtiön liikevaihto oli huhti-kesäkuussa yhtiön liikevaihto oli noin 58 biljoonaa wonia (44,3 miljardia euroa) ja operatiivinen voitto oli 14,8 biljoonaa wonia (11,4 miljardia euroa).Operatiivinen voitto kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta mukavat viisi prosenttia, mutta analyytikot odottivat vieläkin enemmän. Samsungilla on takana neljän ennätyksellisen hyvän kvartaalin putki, joten odotukset ovat olleet korkealla. Voitto kasvoi siitäkin huolimatta, että liikevaihto putosi kolme biljoonaa wonia.Tulosta on vielä liian aikaista analysoida tarkemmin, sillä Samsung ei erittele ennakkoarvioissa sen tarkemmin miten sen eri tulosyksikköjen toiminta on kehittynyt. Tuloksen vetuajureina ovat viime aikoina olleet kuitenkin komponenttipuolen liiketoiminta, älypuhelimien tuloskehitys on ollut vuorostaan vaisua. Samsung julkaisee tuloksensa myöhemmin tässä kuussa.