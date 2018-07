App Store täyttää 10 vuotta – Näin se muutti mediaa

Heinäkuun 10. päivänä tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Apple esitteli 500 ohjelman voimin iPhonelle suunnitellun sovelluskaupan. App Store on sittemmin laajentunut iPadille ja samaa sovellusjakelumallia on alettu hyödyntää muissakin laitetyypeissä, kuten tietokoneissa, älykelloissa ja medialaitteissa.Keskitetystä ohjelmajakelumallista on tullut niin arkipäiväistä, että sen on nähty olevan jopa kilpailija perinteiselle Internetille, jossa sisältöä on kaikkialla hajallaan ja kaikkien saatavilla, eikä kukaan moderoi sen tarkemmin sisältöä. App Store ja muut sovelluskaupat muuttavat tätä olennaisesti sitomalla sovelluskaupan laitteiden käyttöjärjestelmään ja estämällä ekosysteemien välillä liikkumisen.App Storesta on tullut markkinana jättimäinen bisnes. Web-suunittelijoiden lisäksi yrittäjät ja yritykset tarvitsevat sovelluskehitysosaamista, koska sovellukset on tehokkaampi tapa sitouttaa käyttäjiä kuin verkkosivut. Media-alaa on alkanut hallita mobile first -ajattelu, jossa pääasiallinen julkaisukanava on mobiili, eivät tietokoneet. Uusi ilmiö on myös älypuhelimien mukanaan tuoma liikkuvuus – televisiota voi katsella suoratoistona missä vain, esimerkiksi työmatkalla.Vaikka Nokia joutui nöyrtymään Applelle, niin Suomesta on lähtenyt maailmalle paljon menestyneitä sovelluksia, joiden suosio on nojautunut iOS-ekosysteemiin. Ehkä paras esimerkki on miljardeja vuosien saatossa takonut Supercell.Sovelluskaupat ovat osaltaan muuttaneet sovelluskehitystä siihen suuntaan, että alalla on muutaman ison sijaan lukuisa joukko pieniä ja hyvin toimeentulevia yrityksiä.