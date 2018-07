Microsoft pistää kampoihin uudella rintamalla – Alkaa jakaa sisältöä Androidilla ja iOS:llä

tuska helpottui oleellisesti viime vuonna, kun yhtiö kertoi käytännössä lopettavansa panostukset mobiililaitteille tarkoitetun Windowsin kehityksen suhteen. Yhtiön ei enää tarvinnut tasapainoilla verkkopalveluidensa saatavuuden suhteen: tuodaanko palvelu- ja-käyttäjien saataville, vai yritetäänköasemaa pönkittää eksklusiivisilla sovelluksilla.Ohjelmistojätti on sittemmin julkaissut esimerkiksi Microsoft Edge -selaimen kilpaileville alustoille ja Windows Centralin mukaan myös Movies & TV -viihdesovelluksestakin on tekeillä iPhonella ja Androidilla toimiva versio. Microsoftin kruununjalokivi, eli Office-sovellukset, ovat olleet jo pitkään saatavilla iOS- ja Android-laitteille Tavoitteena on, että Microsoft saisi sitoutettua kilpailevissakin ekosysteemeissä kuluttajia Microsoft Storeen. Tavoite olisi saattanut tuottaa enemmän hedelmää, mikäli muiden palveluiden menestystä ei olisi aikoinaan sidottu niin voimakkaasti Windows Phoneen.Windows Centralin mukaan Movies & TV -palvelu tuskin saapuu iOS:lle ja Androidille ihan lähiaikoina, koska sovellusten kehitys on vasta aluillaan.