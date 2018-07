EU voi mätkäistä Googlelle miljardiluokan sakot

Euroopan komissiolta on luvassa tuntuvat sakot internetjätti uutisoi The Washington Post . Julkaisun mukaan komissio aikoo esitellä Androidiin liittyvän tutkinnan tulokset tällä viikolla.Kilpailukomissaari Margrethe Vestagerin alaisuudessa tehdyssä tutkinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota Googlen vaatimiin ehtoihin, joissa Android-puhelimia myyvät laitemerkit velvoitetaan lataamaan laitteisiin valmiiksi Googlen verkkopalveluiden käyttöön tarkoitetut sovellukset. Lukuisten Android-puhelimien mukana toimitetaan Google Play -sovelluskaupan lisäksi esimerkiksi Chrome-verkkoselain, Google Kuvat sekä Google Maps.Laitemerkit eivät voi sopimusteknisistä syistä johtuen poistaa Googlen sovelluksia ja korvata niitä esimerkiksi kilpailevan yrityksen palveluilla. Komission näkemyksen mukaan Google on tukahduttanut kilpailua kilpailulainsäädännönvastaisesti.Komissio langetti Googlelle ostosvertailupalveluun liittyvien seikkojen takia jo 2,4 miljardin eurolla. Androidista voi tulla myös miljardien edestä maksettavaa.