iPhonen murtaminen on taas vaikeampaa – Vain tunti aikaa arvata pääsykoodi

Apple on julkaissut iOS-mobiilikäyttöjärjestelmästään version numero 11.4.1, jonka avulla yhtiö yrittää hankaloittaa hakkereiden elämää rajoittamalla Lightning-liitännän käyttömahdollisuuksia, kun laite on lukitussa tilassa.Tähän asti Apple ei ole varsinaisesti rajoittanut Lightning-portin käyttöä, kun iPhone tai iPad on ollut näyttölukittuna. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että varkaat tai virkavalta ovat voineet yrittää murtaa lukituksen erilaisilla automatisoiduilla työkaluilla. Vastaisuudessa iPhonen ja iPadin Lightning-portin datayhteys pysyy kuitenkin vain tunnin ajan aktiivisena näyttölukituksen aktivoitumisen jälkeen.Varkailla tai virkavallalla on näin ollen vain tunti aikaa arvata oikea pääsykoodi. Brute force -menetelmää käyttäen se on aivan liian lyhyt aika, ellei koodi sitten ole erittäin yksinkertainen.Mikäli tunnin rajoituksen haluaa ottaa pois käytöstä (tarvitset datayhteyttä pitempään johonkin USB-lisälaitteeseen), niin homma onnistuu Asetukset sovelluksen kautta (Touch ID / Face ID ja salasana -valikko). Asetuksen tulee olla pois päältä, jotta tunnin rajoitus on käytössä.