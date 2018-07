Mozilla testaa uusia mobiilisovelluksia – Synkronoi salasanat tietokoneen ja mobiilin välillä

Mozilla panostaa uudella tavalla mobiilisovellusten kehitykseen – taustalla lienee Firefoxin jääminen Safarin ja Chromen jalkoihin älypuhelimissa. Omaa asemaa on siis vankistettava laajemmalla sovellustarjonnalla.iOS-käyttäjien saataville on ilmestynyt Mozillan kehittämä salasanasäiliö, jonka avulla saat siirrettyä tietokoneen Firefoxiin tallennetut salasanat mobiiliin. Järjestelmä toimii Firefox Accountin kautta, joten useamman salasanan sijaan käyttäjän ei tarvitse muistaa kuin Firefox-tilinsä kirjautumistiedot. Käytännössä Lockbox-niminen kokeellinen sovellus on siis salasanojen synkronointipalvelu.Android-käyttäjillekin Mozillalla on tarjota kokeellisia palveluita. Uuden sovelluksen nimi on, mikä kertoo jo ehkä kaiken olennaisen siitä: kyse on siis Google Keepin haastajaksi suunniteltu muistiinpanosovellus, joka osaa synkronoida tiedot mobiilin ja tietokoneen välillä. Notesiin liittyvä esittely löytyy täältä