Google Pay kirii kilpailijoita – Saa tuen P2P-maksamiselle

-mobiilimaksupalvelulla on takanaan kirjava historia, mutta edessä on kenties valoisa tulevaisuus. Ainakin fintech-kasvuyritysten on syytä pitää Googlea nyt silmällä, sillä Google Pay on saanut uusia ominaisuuksia Google Payllä voi jo nyt tehdä ostoksia, mutta tulevaisuudessa se kykenee siirtelemään rahaa myös käyttäjien välillä. Tällainen peer-to-peer-tyyppinen maksuliikenne on mahdollista jo Apple Payssä ja esimerkiksi Suomessa rahaa on siirretty käteisen tapaan mobiilisti MobilePayn avulla. Google Payssä ominaisuus toimii kahteen suuntaan: voit lähettää kaverille rahaa, mutta voit lisäksi pyytää kaveriasi lähettämään sinulle tietyn summan rahaa.Aiemmin P2P-maksaminen on hoitunut Google Pay Sendillä, mutta Google on syystäkin päättänyt yhdistää palvelut. Google Paytä voi jatkossa käyttää myös sähköisten lippujen ja etuasiakaskorttien säilytyspaikkana.Aluksi ominaisuudet ovat saatavilla vain Android-käyttäjien kesken, mutta suunnitelmana on laajentaa tukea myös iOS:lle. Tarkoituksena on myös laajentaa Google Payn maantieteellistä saatavuutta.