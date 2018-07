WhatsAppiin tulee taas uutta – Tämä ominaisuus voi jäädä huomaamatta

WhatsAppiin on tulossa pieni, mutta sovelluksen ylläpitotiimin näkökulmasta hyvin olennainen muutos. Jatkossa kun sovelluksella välittää muiden viestejä eteenpäin, ilmestyy viestisi yläreunaan haalean harmaa-teksti.Teksti on merkki siitä, että viestin lähettäjä ei ole sen alkuperäinen kirjoittaja, vaan hän on vain päättänyt uudelleenlähettää saamansa viestin. Muutos ei välttämättä vaikuta kovin olennaiselta, eikä siihen edes välttämättä tule kiinnittäneeksi huomiota, mutta WhatsAppin näkökulmasta sillä yritetään tarttua erästä ongelmaa sarvista.Tämä ongelma on erityisesti Aasiassa ongelmaksi käyneet feikkiuutiset, joista saattaa muodostua WhatsApp-ringeissä viraalihittejä. Uusi Forwarded-teksti toimii ikään kuin hälytysmerkkinä sille, että tieto on peräisin jostakin muualta ja siihen kannattaa suhtautua siksi epäilevästi.