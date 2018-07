Zombie-mättöä Pokemon Go -tyyliin – Tuleeko suomalaispelistä uusi hitti?

Suomalainenon julkaissut yhdysvaltalaiseen-hittisarjaan pohjautuvan mobiilipelin, jossa tehtävänä on selviytyä zombien valtaamassa maailmassa. Androidille ja iOS:lle julkaistu -mobiilipeli hyödyntää Pokemon Gon tapaan paikkatietoa sekä laajennettua todellisuutta. Käytännössä pelaaja siis skannaa ympäristöään puhelimellaan ja törmää todellisessa ympäristössä aivoja hamuaviin zombeihin. Pelissä pelaaja voi kerätä itselleen parempia taistelijoita sekä kehittää omaa aseistusta. Zombieita voi myös mätätä joukkueissa.Next Gamesin käsialaa on myös vuonna 2015 iOS:lle ja Androidille julkaistu The Walking Dead No Man's Land -mobiilipeli.