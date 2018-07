Galaxy S10 ottaa mallia iPhoneista – Sisältää myös Applen hylkäämän tekniikan

Korealainen The Bell -julkaisu kertoi viime viikolla tiedoista, joiden mukaan Samsungilta olisi tulossa ensi vuonna peräti kolme Galaxy S10 -mallia. Tähän asti erilaisia kokovariaatioita on tarjottu vain kaksi kappaletta. Mobiilimarkkinoita seuraava analyytikko Ming-Chi Kuo tietää myös näiden puhelimien näyttöjen koon Kuon mukaan ensi keväänä esiteltävissä kolmessa Galaxy S10 -puhelimessa olisi 5,8, 6,1 ja 6,4 tuuman kokoiset näytöt. Sattumaa tai ei, myös Applen huhutaan päätyneen saman kokoisiin näyttöpaneeleihin. Ilmeisesti myös Samsungin tapauksessa pienempi koko on merkki edullisemmasta hinnasta, sillä Kuon mukaan vain 6,1 ja 6,4 tuuman kokoiset versiot varustetaan ultraääneen perustuvalla sormenjälkilukutekniikalla.Ultraäänitekniikan ansiosta sormenjälkilukija voidaan palauttaa takaisin puhelimen etupuolelle integroimalla se näyttöön, sillä ultraäänet pystyvät läpäisemään sen päällä olevat kerrokset. Apple päätyi viime vuonna poistamaan sormenjälkilukijan kokonaan iPhone X:stä siirtymällä 3D-kasvojentunnistukseen. Samsungin on huhuttu myös hyödyntävän tekniikkaa, mutta halunnee varmuudeksi pitää sormenjälkilukijan puhelimissa.Kuon mukaan näyttöön integroitava sormenjälkilukija löytyisi näytön reunasta.