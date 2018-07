Elisa otti varaslähdön 5G-aikaan – Kuluttaja-asiamies laittoi markkinoinnin kuriin

joutuu muuttamaan liittymiensä markkinointia kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta . Teleoperaattori on markkinoinut liittymiään 5G-valmiina, vaikka ne ovat todellisuudessa tavanomaisia 4G-liittymiä.Kuluttaja-asiamies puuttui Elisan Saunalahti Huoleton 5G Ready- ja Saunalahti Huoleton 5G -matkapuhelinliittymien sekä Saunalahti Mobiililaajakaista 5G Ready- ja Saunalahti Mobiililaajakaista 5G -mobiililaajakaistaliittymien nimeämiseen. Kuluttaja-asiamiehen mukaan liittymien nimessä ja markkinoinnissa on käytetty harhaanjohtavasti 5G-termiä, vaikka teknologia ei ole vielä Suomessa kaupallisessa käytössä.Elisan nimeämistaktiikan taustalla on se, että liittymät muuttuisivat 5G-liittymiksi heti, kun uuden sukupolven matkapuhelinverkko olisi saatavilla. Kuluttaja-asiamies puuttui asiaan toukokuussa ja heinäkuun neuvotteluiden tuloksena Elisa on suostunut toteuttamaan kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset markkinointiinsa ja on viestinyt niistä asiakkailleen.Jos kuluttaja kokee tulleensa harhaanjohdetuksi Elisan 5G-markkinoinnin virheellisten tietojen johdosta, on yksittäisillä liittymän hankkineilla kuluttajilla mahdollisuus reklamoida tilanteestaan Elisalle. Kuluttaja voi vaatia uuden liittymäsopimuksen purkamista ja halutessaan myös paluuta vanhaan sopimukseen ja hinnaneron palauttamista. Elisa ratkaisee hyvitysvaatimukset tapauskohtaisesti. Liittymät ovat toistaiseksi voimassa olevia, jolloin kuluttaja voi myös halutessaan irtisanoa sopimuksen.