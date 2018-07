Android P on pian täällä – Viimeinen beta julkaistu

-ennakkoversion myöhemmin syksyllä julkiseen jakeluun tulevasta Android P -käyttöjärjestelmästä. Tuoreimmassa beta-versiossa on paikallaan kaikki järjestelmän toimintaan vaikuttavat ominaisuudet.Mitään suurempia tunnettuja bugejakaan ei ole enää tiedossa, joten kokeilunhaluisimmat voivat kohtalaisen turvallisin mielin ladata ja asentaa ennakkoversion puhelimeensa – luonnollisestikaan keskeneräistä käyttöjärjestelmää ei kannata koskaan ladata päivittäisessä käytössä olevaan laitteeseen.Android P sisältää paljon käyttöjärjestelmän ulkoasuun ja käyttökokemukseen vaikuttavia muutoksia. Käyttöliittymän ikkunoinnissa on siirrytty pyöreälinjaisempaan suuntaan ja lisäksi käyttöjärjestelmään on lisätty tuki erilaisille näytön yläreunan loveille. Uusissa älypuhelimissa on yleistymässä trendi, jossa näyttöä venytetään jokaiselle reunalle, mikä on pakottanut valmistajia tekemään näyttöön pieni lovi etukameraa ja kaiutinta varten.Google ei ole vielä paljastanut Android P:n lopullista nimeä, mutta se selvinnee seuraavan sukupolven Google Pixelin julkaisun yhteydessä – tai ehkä jo aiemmin jos Android 9.0 saadaan ennen sitä valmiiksi.