Apple hylkää Qualcommin – iPhoneihin tulee vain Intelin modeemeja

Teknologiayhtiötaloudesta vastaavan johtajanmukaanaikoo siirtyä tänä vuonna kokonaan kilpailijan tarjoamiin modeemeihin. Todennäköisesti uusissa iPhoneissa nähdään Intelin modeemeja.Asia tuli ilmi CNetin haastattelussa , jossa Davis totesi, ettei Apple ole tilannut siltä modeemeja tämän vuoden puhelinmalleihin. Apple on viime vuoden jakanut modeemitilaukset Intelille ja Qualcommille. Näistä jälkimmäisen piirejä on tarjottu myyntiin CDMA-teknologiaa käyttäville operaattoreille.Intel on hankkinut oikeuksia CDMA-teknologiaan, mikä on mahdollistanut teknisesti kattavampien modeemien kehittämisen. Tuotekehityksessä ollaan ilmeisesti sen verran pitkällä, että Apple on valmis käyttämään Intelin piirejä kaikissa puhelimissaan. Apple käyttää ilmeisesti XMM 7560 -modeemia tai siitä kehitettyä johdannaista.Apple on pyrkinyt ottamaan etäisyyttä Qualcommiin yhtiöiden välillä olevan patenttikiistan takia.