Lisää kuvia vuoti Google Pixel 3 XL:stä!

XDA Developersin foorumeille kirjoittava on julkaissut kuvia tulevana syksynä markkinoille tulevasta Google Pixel 3 XL -puhelimesta. Takapuolelta ei välttämättä heti huomaa eroa aiempiin sukupolviin, mutta etupuolella muutoksia on tehty.Kuvissa esiintyvä valkoinen puhelin näyttää samalta puhelimelta kuin aiemmin kesäkuussa julkaistuissa kuvissa esiintyvä musta Google Pixel 3 XL, joten molemmat kuvavuodot lienevät ehtaa kauraa.tosin ei kyennyt ottamaan kuvia kotinäytölle käynnistyneestä laitteesta, kun Google ennätti etätyhjentää laitteen sisällön ennen kuvien ottoa.Pixel 3 XL -puhelimen etupuolta hallitsee kookas näyttö, jonka yläreunasta löytyy etukameraa ja kaiutinta varten varattu musta lovi. Puhelimen alaosassakin on ohut kaistale kehystä, joten Google ei ole yrittänyt minimoima näytön ympärillä olevaa tilaa liian ankarasti. Dr. gurun mukaan yläreunan lovi on kookas, lähes kahden status-palkin paksuinen.Fyysisiltä mitoiltaan Pixel 3 XL vastaa suunnilleen edeltäjäänsä.