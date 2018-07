OnePlus hemmottelee käyttäjiään: OnePlus 3 ja OnePlus 3T saavat Android P -päivityksen

on päättänyt pitää myös aiempien mallien ostajistaan hyvää huolta. Yhtiö ilmoitti tänään sähköpostitse jaetussa tiedotteessa, että sekäettäsaavat tulevan-käyttöjärjestelmäpäivityksen.Android P on syksyllä julkaistava Androidin uusin versio, jonka saa jo nyt ladattua kouralliseen puhelinmalleja, mm. OnePlussan uutukaiseen,:een.Samalla yhtiö tiedotti, että jatkossa se aikoo tukea kaikkia mallejaan Android-versiopäivitysten osalta 2 vuoden ajan ja tämän jälkeenkin vielä vuoden ajan mm. tietoturvapäivitysten muodossa.Päivitykset - ja etenkin niiden puute - ovat Android-käyttäjiä jatkuvasti piinaava ongelma. Monet isotkin valmistajat hylkäävät asiakkansa käytännössä samantien puhelinmallin tultua myyntiin. Nyt OnePlus on selkeästi seuraamassa mm.viitoittamaa tietä, jossa valmistaja lupaa selkeästi tietyn, pidemmän ajanjakson, jonka ajan puhelimiin on saatavilla uusimmat Androidin versiot.OnePlus 3T julkaistiin vuonna 2016 ja sen valmistus on lopetettu, mutta joissain verkkokaupoissa sitä myydään edelleen