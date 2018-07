OnePlus julkaisi päivityksen OnePlus 5:lle ja 5T:lle

Kiinalaisvalmistaja on laittanut liikkeelle uuden OTA-päivityksen, joka uudistaa viime vuoden OnePlus 5 ja OnePlus 5T -mallien ohjelmistoa. OxygenOS 5.1.4 on melkoisen pieni uudistus, mutta tuo mukanaan pari kivaa uudistusta.



OnePlussan oma käyttöliittymä saa uudessa versiossa unitilan optimointiin tarkoitetun akkuasetuksen. Kun asetuksen laittaa päälle, niin laite alkaa automaattisesti tunnistaa unirytmiä ja muuttaa sen mukaan asetuksia automaattisesti.

Tällä voi välttää mm. turhia ilmoituksia sekä akkuhukkaa nukkumisen aikana. Asetus löytyy kohdasta Asetukset -> Akku -> Akun käytön optimointi -> Kehittynyt optimointi.



Tämän lisäksi päivitys tuo mukanaan pieniä parannuksia kameraan ja galleriasovellukseen. Mukana on myös heinäkuun Android-tietoturvapäivitykset.



Päivityksen jakelu on alkanut porrastetusti ja pitäisi saapua kaikkiin laitteisiin aivan näinä päivinä.



System

Updated Android security patch to 2018.7

Added sleep standby optimization (Settings -> Battery -> Battery optimization -> Advanced optimization -> Sleep standby optimization)

Camera

Improved photo clarity

Message

Added Group Messaging

Gallery

General bug fixes

Bluetooth

Fixed ringtone issue with Android Auto