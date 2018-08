Paljonko käytät aikaa Facebookissa? Uusi ominaisuus kertoo

on ottanut käyttöön yhdysvaltalaisten käyttäjien keskuudessa ruutuaikaa mittaavan ominaisuuden . Facebookin ja Instagramin mobiilisovelluksissa aktivoitu ominaisuus mittaa jatkuvasti montako minuuttia vietät aikaasi sovelluksissa. Tarkoituksena on antaa käyttäjille raakaa tilastotietoa heidän käyttötottumuksista, jotta nämä voisivat itse pohtia olisiko käyttöä syytä rajoittaa.Ominaisuus tulee kaikkien käyttäjien saataville tulevina viikkoina, mutta sitä testataan toistaiseksi vain Yhdysvalloissa. Ominaisuus tulee löytymään seuraavan valikkopolun takaa:ja Instagramin tapauksessaSivun takaa löytää tietoa paljonko keskimäärin sovelluksessa viettää aikaansa sekä paljonko aikaa on kulutettu eri päivinä viimeisen viikon aikana. Jos käyttöä haluaa rajoittaa, voi sovellusta pyytää ilmoittamaan aikamääreen täyttymisestä. Nykyisessä muodossa Facebook ei tarjoa tietoa paljonko muut ihmiset käyttävät sovellusta, joten omia käyttötottumuksia on hankala peilata suurempaan massaan.Ominaisuus kertoo ainoastaan mobiilisovelluksissa vietetyn ajan. Se ei siis ota huomioon web-version käyttöä.