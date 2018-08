Luottovuotaja paljasti: Android P julkaistaan 20. päivä

Androidin yhdeksäs versio, tässä vaiheessa tuttavallisemmin Android P, saapuu pian, mutta tarkkaa aikataulua ei ole tähän asti ollut tiedossa. Uusien Pixel-puhelimien julkaisua odotetaan vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta vuodon mukaan Android P:n julkaisu on vain noin parin viikon päässä.Mobiilivuotojen grand old man Evan Blass (@evleaks) on julkaissut Twitterissä kuvan kalenterista, jossa kuluvan kuun 20. päivälle on merkitty yksinkertaisesti kirjain P. Blassin twiittiä on melkoisen helppo tulkita, että kyseessä on tietysti Android P:n julkaisupäivä.Googlen uuden mobiilialustan testaaminen on ollut käynnissä jo pitkän aikaa, ja muutamille Android-laitteille, ml. OnePlus 6 ja Google Pixel 2, beetaversion on saanut jo keväästä asti.Vaikka 20. päivä uusi P:llä alkavaa jälkiruokaa esittävä Android-patsas ilmestyykin Googlen kampuksen nurtsille, niin nähtäväksi jää kuinka hitaasti olemassa olevat laitteet päivittyvät uuteen versioon. Nopeiten se lienee tapahtuu mm. Nokian, OnePlussan ja tietysti Googlen laitteilla, mutta miten on esimerkiksi Samsungin ja LG:n laita?