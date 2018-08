OnePlus tuo käyttäjilleen uuden palautetyökalun

OnePlus kertoi hiljattain tuovansa uuden Android-version jopa yli kaksi vuotta vanhoihin laitteisiinsa. Yhtiö on pyrkinyt parantamaan laitteille tarjottua tukea ja tästä kertoo myös uusi palautetyökalu, joka nyt tuodaan beetakäyttäjille.



Parempaa yhteisöä ja tukiverkostoa luodaan Feedback Tool -työkalulla, joka tuodaan OnePlus-puhelimista löytyvään yhteisösovellukseen. Tällä pystyy jatkossa lähettämään mm. bugiraportteja sekä perinteisempää palautetta kehitystiimeille suoraan puhelimesta.

Päivitys tuodaan OnePlussan oman OxygenOS-käyttöjärjestelmän uusissa beetaversiossa OnePlus 5 ja 5T -puhelimille, joten kyseessä on ainakin tässä vaiheessa beetatestaajille tarkoitettu ominaisuus, mutta kenties jatkossa OnePlus tuo paremmat palautekanavat myös muille käyttäjille.



Uudessa päivityksessä beetaversiot saavat myös heinäkuun tietoturvapäivitykset sekä pieniä parannuksia taskumoodiin.



OnePlus, kuten monet muutkin pienet valmistajat kärsivät usein suurempia kilpailijoita heikommasta asiakaspalvelusta ja muista tukipalveluista. Kiinalaisyhtiö on kuitenkin kertonut mm. julkaisujen yhteydessä panostavansa kovasti asiakaslähtöisyyteen ja tämänkaltaiset ominaisuudet ovat tietysti yksi tapa parantaa tilannetta.