Tulevan Google-puhelimen testitulokset paljastuivat

Seuraava Android-huippupuhelin on julkaisuvalmis jo ensi maanantaina, jolloin Samsung esittelee Galaxy Note9 -laitteen, mutta kenties vielä tärkeämpi Android-julkaisu tapahtuu myöhemmin syksyllä.Vielä tämän kuun aikana esitellään huhujen mukaan Android P, joka löytyy myös myöhemmin julkistettavista uusista Pixel-puhelimista. Nyt Pixel-puhelimista suurempi on käynyt myös läpäisemässä suorituskykytesti Geekbenchin.Geekbenchin tiedoista on paljastunut , että Google Pixel 3 XL sisältää odotetusti Snapdragon 845 -piirin sekä 4 gigatavua RAM-muistia. Niinpä mitään erikoisia lukemia ei välttämättä voi odottaa laitteelta, jonka speksit ovat mm. OnePlus 6:tta heikompia.Google Pixel 3 XL sai testissä pisteitä yhden ytimen osalta 2426 ja moniydintestissä 8355. Edellämainittu OnePlus 6 puolestaan on saanut testissä tasaisesti vähintäänkin yhtä hyviä yhden ytimen pisteitä ja hieman parempia, aina 9000 pisteeseen yltäviä tuloksia moniydinpuolella.Pisteet toki voivat muuttua parempaan suuntaan, kun Google saa viimeisteltyä puhelimen, eikä näilläkään pisteillä kyse ole missään nimessä heikosta tuloksesta.Mitä tulee tekniikkaan, niin Snapdragon 845 on toki odotettu uudistus, eikä tarjolla ole todennäköisesti mitään parempaa, mutta pettymyksenä voi kenties pitää 4 gigatavun RAM-muistia, joka löytyi jo viime vuoden mallista.Edellä mainittu kiinalaiskilpailija kun on tarjonnut jo viime vuodesta peräti 8 gigatavua, joten ehkäpä Googlenkin olisi lie syytä siirtyä ainakin kuuteen gigatavuun, joka tarjoaisi parempaa suorituskykyä erityisesti moniajossa.