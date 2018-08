Vuoto paljasti ensi viikolla esiteltävän Galaxy Note9:n tekniikan

Samsungin uudelta lippulaivapuhelimelta odotetaan melkoisesti. Yhtiön sisällä toivotaan, että Galaxy Note9 onnistuu nostamaan Galaxy-laitteet jälleen uuteen nousuun Galaxy S9:n heikkojen myyntilukujen jälkeen.Ensi viikon maanantaina esiteltävä Galaxy Note9 onkin jo paljastunut pitkälti useiden vuotojen myötä, ja aivan viimeisimpänä vuoti jo virallinen promovideokin, joka kertoi mm. teratavun tallennuskapasiteetista (muistikortin avulla).Tänään on vuotanut myös käytännössä kaikki muutkin oleelliset speksit. Verkkoon vuotanut kuva esittää tietojen mukaan Samsung Galaxy Note9:n venäläispakkausta, jonka kyljestä löytyvät tärkeimmät tekniset tiedot. SamMobilen käännöksien avulla niistä paljastuu, että Note9 sisältää 6,4 tuuman AMOLED-näytön, 12 megapikselin kaksoiskameran (f/1.5+f/2.4), 8 megapikselin etukameran, kaukosäätimellä varustetun S Pen -kynän, 4000 milliampeeritunnin akun, AKG:n stereokaiuttimet, langattoman latauksen, veden ja pölynkestävyyden (IP68) ja iirislukijan.Laatikon laite oli 128 gigatavun versio, mutta myyntiin on tulossa ainakin 512 gigatavun versio, josta saa vastaavalla muistikortilla teratavun laitteen. Todennäköisesti kolmas versio on varustettu 256 gigatavun tallennustilalla.Akun suhteen kehitys on mukava edellisversiosta, sillä Note8:ssa akku oli vain 3300 milliampeeritunnin kokoinen. Tähän saattoi tosin olla syynä vielä edeltävän vuoden akkukatastrofi Note7:n kanssa.Jäämme odottamaan maanantaita, josko Samsung onnistuisi vielä jotenkin yllättämään virallisen esittelyn yhteydessä.