Virus iski iPhone-valmistaja TSMC:n tehtaisiin ja sulki linjastot

Tietokonevirus on rampauttanut järjestelmiä puolijohdevalmistaja TSMC:n tehtaissa. Muun muassa iPhone-laitteiden kenties tärkeimmän osan, järjestelmäpiirin, valmistuksesta vastaava Taiwan Semiconductor Manufacturing Company on maailman suurin puolijohdevalmistaja, jonka tärkein yhteistyökumppani on Apple.