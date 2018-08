TSMC aloitti piirivalmistuksen ylösajon – Virus saattaa hidastaa iPhonen tuotantoa

Kun suuren yhtiön suuret tuotantolaitokset seisovat tyhjän panttina päivän tai kaksi, seuraa siitä väistämättä isoja tappioita niin kulujen kuin menetettyjen tulojenkin muodossa. Siksi TSMC:n laitoksiin iskenyt virus teki viikonloppuna suurta vahinkoa taiwanilaiselle puolijohdevalmistajalle – ja myös yhtiön asiakkaille.TSMC on kuitenkin nyt onnistunut käynnistämään tuotannon uudelleen tietokoneviruksen aiheuttaman tuotantokatkoksen jälkeen . Yhtiön mukaan 80 prosenttia virusinfektion kohteena olleista tuotantolaitteista on palautettu tuotantoon viikonlopun aikana ja täysi kapasiteetti saavutetaan jo maanantain aikana. Tuotantokatkos tulee TSMC:n mukaan hidastamaan toimitusten lähettämistä lähiaikoina.Yhtiö ei täsmentänyt mihin sen asiakkaisiin katkoksella on vaikutusta, mutta esimerkiksi Apple on keskittänyt mikropiiriensä tuotantoa TSMC:lle ja uuden sukupolven iPhonien tuotanto on jo käynnistynyt syyskuussa koittavaa julkaisua varten.TSMC:n mukaan virusinfektio levisi huolimattoman sovellusasennuksen seurauksena ja levisi yhtiön sisäisen verkon kautta laajalle. Ulkopuolista hakkeria ei epäillä infektion aiheuttajaksi.