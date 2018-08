Google aikoo pistää Androidin grafiikka-ajurit kuntoon – Osti pienen testiyhtiön

on ostanut mobiililaitteiden grafiikkaohjainten testaussovelluksia kehittävän GraphicsFuzzin, uutisoi XDA-Developers . Tavoitteena on vahvistaa Android-kehitystiimin grafiikkaosaamista ja kehittää grafiikka-ajureista aiempaa varmempia.GraphicsFuzzin ohjelmilla ei varsinaisesti testata laitteiston suorituskykyä, vaan yhtiön sovelluksai käytetään ajureiden ohjelmistovirheiden ja haavoittuvuuksien kartoittamiseen. Yhtiö on tähän mennessä raportoinut grafiikkaohjainkehittäjille ja laitteistokehittäjille löytämistää ajuribugeista – Google aikoo jatkaa samaan malliin yhtiön uutena omistajana.Yhtiön tuotteiden avulla onnistuttiin esimerkiksi löytämään Samsung Galaxy S9:stä (Snapdragon 845 -mallisesta) ohjelmointivirhe, joka mahdollisti älypuhelimen sammuttamisen etänä.