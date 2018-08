Qualcomm tuo tekoälylaskennan keskihintaisiin älypuhelimiin

Puolijohdejätti Qualcomm on esitellyt keskihintaisiin älypuhelimiin tarkoitetun Snapdragon 670 -järjestelmäpiirin , jossa on kiinnitetty edeltäjäänsä enemmän huomiota tekoälylaskennan suorituskykyyn.Snapdragon 670 koostuu kahdeksasta Kryo 360 -suoritinytimestä, joista kaksi toimii 2,0 gigahertsin kellotaajuudella ja loput hyrräävät 1,7 gigahertsin taajuudella. Suoritintehoa piiri tarjoaa Qualcommin mukaan 15 prosenttia enemmän kuin aikaisempi Snapdragon 660. Graafisesta suorituskyvystä vastaa Adreno 616, joka on vuorostaan 25–35 prosenttia nopeampi renderöimään grafiikoita kuin Snapdragon 660 tai 710. Grafiikoita se jaksaa piirtää yli Full HD -resoluutiolla (ei kuitenkaan tue Quad HD:tä).Suoritinta, grafiikkaohjainta ja Hexagon-signaaliprosessoria Qualcomm käyttää hyväksi AI Engine -tekoälymoottorin pohjana. Qualcommin mukaan toteutus parantaa tekoälyä vaativien tehtävien suorittamista jopa 1,8-kertaisesti Snapdragon 660:aan verrattuna.Snapdragon 670 sisältää integroidun X12-modeemin, joka lataa verkosta päin maksimissaan 600 megabittiä sekunnissa ja tuuppaa dataa verkkoon 150 megabittiä sekunnissa. Kameran osalta järjestelmäpiiri tukee korkeintaan 25 megapikselin kennoja, mutta tarjoaa mahdollisuuden 4K-kuvaukseen (30 FPS:n kuvataajuudella). Järjestelmäpiiri tukee Quick Charge 4+ -lataustoimintoa, joka lataa puhelimen akun 50 prosentin varausasteeseen 15 minuutissa.Ensimmäiset Snapdragon 670 -pohjaiset puhelimet tulevat markkinoille vielä tämän vuoden aikana.