Snapchat sai satojen miljoonien sijoituksen Saudi-Arabiasta

إستثمرت ٩٥٠ مليون ريال سعودي لاتمام صفقة شراء حصة بنسبة ٢,٣٪ في شركة سناب شاتhttps://t.co/XXOgEvEB2W



I invested $250 Million to acquire 2.3% stake in @Snapchat companyhttps://t.co/bdAMGVw3DI pic.twitter.com/jBIiAfqy7t -- الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) 7. elokuuta 2018

Huolimatta 353 miljoonan dollarin tappioista tällä kvartaalilla Snapchatin emoyhtiö Snap Inc. on onnistunut haalimaan rahoitusta Saudi -Arabian kuningasperheen sisältä. Prinssi Al-Waleed Talal kertoi Twitterissä julkaistussa videossa sijoittaneensa yhtiöön 250 miljoonaa dollaria vastineeksi 2,3% osuudesta yhtiöstä.Lisärahoitus antaa yhtiölle lisäaikaa tasapainottaa liiketoimintaansa, sillä se on ollut vaikeuksissasosiaalisen median jättiläisen Facebookin kopioitua Snapchatin idean omiin palveluihinsa, kuten Instagramiin sekä WhatsAppiin. Myöskään yhtiön omat päivitykset Snapchatiin eivät ole auttaneet, vaan päinvastoin pysäyttivät käyttäjämäärän kasvun. Snapchatin raportoitiin menettäneen jopa kolme miljoonaa päivittäistä käyttäjää tekemillään muutoksilla. Nyt yhtiö kertoo Snapchatilla olevan 188 miljoonaa päivittäistä käyttäjää.Huolimatta käyttäjämäärän laskusta, yhtiö pystyi kuitenkin parantamaan tulostaan eli pienentämään tappioita. Yksi valoista tunnelin päässä on yhtiön onnistuminen kasvattaa Euroopan ja Amerikan ulkopuolisilta alueilta keräämäänsä rahan määrää. Muun maailman tuotto kasvoi jopa 65%, eli 0,96:een dollariin per käyttäjä.Suurimpana ongelmana Snap Inc.:llä on kuitenkin kilpailijat. Instagram Stories jatkoi kasvuaan ja nyt sillä on jopa 400 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. WhatsApp Statuksen vastaava luku on 450 miljoonaa. Nähtäväksi jää onnistuuko Snapchat pärjäämään Facebookin puristuksessa.